هجوم أتالانتا يتفوق على ليفربول وبرشلونة وسان جيرمان

أثبت أتالانتا أن تألقه الموسم الماضي حين تأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه ليس وليد الصدفة، بعدما أبهر هذا الموسم بهجومه الكاسح، الذي تفوق به على عمالقة أوروبا في الدوريات الكبرى.

وبعد فوزه الأخير الساحق بسبعة أهداف نظيفة على تورينو في الدوري الإيطالي، أصبح أتالانتا يملك ثاني أقوى خط هجوم في أوروبا برصيد 57 هدفاً، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر سيتي بـ 65 هدفاً، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتقدم النادي الإيطالي على بايرن ميونيخ (55 هدفاً)، وليفربول (54 هدفاً)، وباريس سان جيرمان (52 هدفاً)، وليستر سيتي (52 هدفاً)، وبرشلونة (50 هدفاً).

وفجر أتالانتا بقيادة مدربه المخضرم جيان بييرو غاسبريني مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويملك فرصة كبيرة في مواصلة التقدم، بعد أن خدمته القرعة بالوقوع مع فالنسيا الإسباني.

وكان أتالانتا صاحب أفضل هجوم في إيطاليا الموسم الماضي برصيد 77 هدفاً، وسيتخطى هذا الرقم على الأرجح مع تبقي 18 مباراة في الدوري المحلي، وخلال الشهر الأخير فقط اكتسح ميلان وبارما بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء قبل سباعية تورينو.

وحقق النيراتزوري كل هذه الإنجازات الكبيرة، على الرغم من أنه يحتل المركز الـ 14، من حيث حجم الميزانية في إيطاليا، بواقع 140 مليون يورو فقط.

ويبرز اسم يوسيب إليتشيتش هداف الفريق برصيد 13 هدفاً، فمنذ وصوله عام 2018 سجل 4 ثلاثيات (هاتريك)، ولا يفوقه في هذه الفترة سوى النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة (7 ثلاثيات) وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي (6 ثلاثيات).

ونجح 12 لاعباً من أتالانتا في هز شباك منافسيهم هذا الموسم، مما يؤكد العقلية الهجومية الشاملة لفريق المدرب غاسبريني، ويبرز من ضمنهم لويس مورييل (12 هدفاً)، ودوفان زاباتا (7 أهداف)، وبورن غوسينس (7 أهداف).