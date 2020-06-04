هجوم ريال مدريد يثير حيرة زيدان

سيكون زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أمام مهمة صعبة، تتمثل في اختيار ثلاثي الهجوم خلال المباريات المتبقية من الدوري الإسباني، إذ يملك المدير الفني الفرنسي 10 لاعبين في الخط الأمامي.

واستعاد ريال مدريد مجموعة من اللاعبين المصابين خلال الفترة الماضية، أبرزهم إيدين هازارد وماركو آسينسيو، فيما يتواصل غياب لوكا يوفيتش الذي تعرض للإصابة بعد أيام قليلة من عودة الميرينغي للتدريبات.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، يمتلك ريال مدريد 10 لاعبين في الخط الأمامي، لذلك يتعين على زيدان فحص ترسانته الهجومية، لإعادة توزيع الأدوار على المتاحين أمامه.

وتابعت: “المرجع الهجومي والمهاجم الوحيد الذي لديه الثقة الكاملة هو كريم بنزيمة. صحيح أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية العام، لكن هذا لن يهم، فهو هداف الفريق ومعه لا توجد شكوك تستحق العناء”.

وبخصوصهازارد وآسينسيو، فإن القلق يساور زيدان بشأن لياقتهما البدنية، فالأول لم يلعب منذ 3 أشهر، أما الثاني، فقد غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، وبالتالي فإن "زيزو" مطالب بالحذر معهما.

أما فينيسيوس جونيور والذي قدم مستويات جيدة قبل التوقف، فإنه سيعود إلى دكة البدلاء، فيما سيحصل على دقائق للمشاركة في الشوط الثاني، وربما يشارك منذ البداية إذا لم يكن هازارد لائقاً على الصعيد البدني.

وكتبت الصحيفة عن غاريث بايل: “موسمه سيء، لكن إمكاناته هائلة، ألقى زيدان المنشفة معه قليلاً، لكنه يعلم أن الويلزي قادر على إخراج أفضل ما لديه في الأوقات الحاسمة من الموسم”.

وبخصوص اللاعبين الآخرين، مثل رودريغو جوس ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وبراهيم دياز ولوكا يوفيتش، فمن المتوقع ألا يحصلوا على فرص كثيرة، ولن يعتمد عليهم زيدان إلا في المباريات شبه المحسومة.