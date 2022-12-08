هدافو كأس العالم 2022 بعد نهاية دور الـ 16

بدأت منافسات مسابقة كأس العالم قطر 2022 بالوصول إلى مراحلها الأخيرة وبدأ معها الصراع على لقب هداف البطولة يحتدم بين عدة نجوم.

ويبدو الفرنسي الشاب كيليان مبابي أبرز المرشحين لاقتناص اللقب إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، لكن نجوم آخرين استثنائيين على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهما قادرون على مزاحمة هداف "الديوك".

فيما يلي استعراض لهدافي كأس العالم 2022 بعد انتهاء منافسات دور الـ 16:

- كيليان مبابي (فرنسا): 5 أهداف.

- ماركوس راشفورد (إنجلترا) 3 أهداف

- بوكايو ساكا (إنجلترا) 3 أهداف

- كودي غاكبو (هولندا) 3 أهداف

- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 3 أهداف

- أوليفييه جيرو (فرنسا) 3 أهداف

- ريشارليسون (البرازيل) 3 أهداف

- غونسالو راموس (البرتغال) 3 أهداف

- إينير فالنسيا (إكوادور) 3 أهداف (غادر البطولة)

- ألفارو موراتا (إسبانيا) 3 أهداف (غادر البطولة)