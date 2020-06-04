هل أصيب ميسي بكورونا؟

أثار غياب قائد برشلونة ليونيل ميسي عن تمرين فريقه الجماعي أمس الأربعاء، مخاوف بشأن حالته الصحية قبل أيام من استئناف الدوري الإسباني بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وجاءت إشاعة إصابة النجم الأرجنتيني بفيروس "كوفيد-19" مدعومة بعد إعلان النادي عن إصابة 5 من أعضائه في وقت سابق.

بدورها، نفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية المقربة من النادي أي حديث عن إصابة "ليو"، وأكدت أنه تدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية، وطمأنت الجماهير بأنه على استعداد لاستكمال الموسم دون مشاكل.

وأشارت شبكة TV3 التلفزيونية إلى أن ميسي يعاني من مشاكل في عضلة الفخذ العلوية مما جعل مشاركته أمام مايوركا في الـ13 من يونيو الجاري ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري مشكوكاً بها.

أما صحيفة "آس"، فذكرت أن ميسي قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات ربلة ساقه اليمنى مشيرة إلى أنه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف مطلع الموسم الحالي لإصابته في نفس المكان.

لكن مصدراً من داخل النادي أوضح أن هداف البارسا والليغا التاريخي لا يشكو من أي إصابة، مؤكداً جاهزيته لأول مباراة بعد عودة الموسم.

وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه اليوم الخميس على أن يعودوا إلى التمارين الجمعة.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب الدوري بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، فيحل ضيفاً على مايوركا صاحب المركز الثامن عشر في 13 من الشهر الحالي.