هل تعمد راموس الغياب أمام أياكس من أجل تصوير فيلم وثائقي؟

راموس يحصل على البطاقة الصفراء

تحدثت تقارير عن أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، تعمد الإيقاف والغياب عن لقاء مواجهة أياكس أمستردام ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا من أجل تصوير فيلم وثائقي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف راموس لمباراتين بعد تصريحاته بعد مباراة الذهاب بين الفريقين والتي اُعتبرت أنه قصد بيها تعمده الحصول على الإنذار والغياب.

وقالت شبكة "روسيا اليوم" وعدة مصادر أخرى أن راموس كان عازماً على الغياب عن لقاء العودة من أجل التواجد في مدرجات سانتياغو بيرنابيو وتصوير جزء من الوثائقي.

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وشوهد راموس في مدرجات ملعب اللقاء مساء الأربعاء وهو محاط بالكاميرات أثناء متابعته المباراة التي خسرها فريقه وودع على إثرها البطولة.

وكان راموس قد أعلن عن تصويره الفيلم بالتعاون مع "أمازون" من أجل إظهار قيم ناديه وكونه لاعباً في صفوفه وكيفية تأثير ذلك على حياته.

سقط ريال مدريد في غياب راموس، بنتيجة 1-4 ومجموع اللقاءين 3-5 وودع دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن راموس سيغيب عن اللقاء المقبل للفريق أوروبياً الموسم القادم.