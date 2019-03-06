وكيل بايل يهاجم جماهير ريال مدريد

غاريث بايل

شن جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بايل جناح ريال مدريد، هجوماً حاداً على جماهير النادي بسبب موقفها الأخير ضد موكله.

وأطلق المشجعون صافرات الاستهجان ضد النجم الويلزي خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني السبت الماضي التي خسرها الملكي بهدف دون رد.

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وقال بارنيت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا الجيل من مشجعي ريال مدريد سيتحدث عن أهداف بايل في السنوات المقبلة، وبصراحة يجب أن يشعروا بالخجل.

"يستحق بايل الكثير من الاحترام والطريقة التي عاملوه بها تمثل عاراً عليهم، فهو خلال السنوات الست التي قضاها في إسبانيا فاز بكل شيء".