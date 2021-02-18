هل حان وقت رحيل ميسي عن برشلونة؟

تتوالى الصدمات بالنسبة لبرشلونة ونجمه وقائده ليونيل ميسي هذا الموسم.

فبعد تسريب عقد "ليو" الخيالي مع البلاوغرانا الذي كان مؤشراً استخدم لكي يغادر الأرجنتيني النادي الكتالوني، ظهر مؤشر آخر أول أمس بهزيمة البارسا أمام باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة كبيرة بلغ قوامها 1-4.

كل ما يحصل يوحي بأن الأسطورة يخوض موسمه الأخير مع الفريق الإسباني.

شهدت المشاركات الثلاث الأخيرة لبرشلونة على الصعيد الأوروبي الخيبة تلو الأخرى، بدأ ذلك أمام روما الإيطالي ثم ليفربول الإنجليزي وآخرها الهزيمة التاريخية من بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يتابع البارسا النسج على المنوال ذاته بسقوطه الرهيب على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4 في دوري الأبطال.

كان ميسي قريباً من الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الماضي، قبل أن يعدل عن قراره لأنه لم يرغب باللجوء إلى المحاكم أمام نادٍ كتب معه في التاريخ خلال مختلف المسابقات التي شارك فيها.

لكن الهزات المتتالية التي تحدث داخل النادي تشير إلى أنه من الممكن أن يكون الموسم الحالي هو الأخير لميسي مع برشلونة.