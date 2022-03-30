هل سنرى إيدين هازارد بقميص ميلان الموسم القادم؟

بدأت التقارير تشير إلى إمكانية رؤية النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد يرتدي قميص أي سي ميلان متصدر الدوري الإيطالي الموسم القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن وضعية صاحب الـ 31 عاماً الحالية الصعبة في ملعب سانتياغو بيرنابيو جراء قلة مشاركاته تعني أن رحيله أمر شبه أكيد.

وربطت تقارير نجم ليل السابق بالعودة إلى تشيلسي في الفترة الماضية، إلا أن مسألة وضع النادي للبيع وعملية الاستحواذ الذي قد تستغرق فترة من الوقت جعلت قضية عودة هازارد إلى لندن ثانوية.

ورغم معاناته من تراجع حاد في المستوى جراء تلاق الإصابات، إلا أن ميلان الذي ينافس على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم يدرس التقدم بعرضٍ لضمه خلال الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروسونيري مهتم أيضاً بلوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الذي عانى بدوره في فرض نفسه ضمن مخططات المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

كما يتطلع ميلان لتحويل صفقة براهيم دياز من إعارة إلى انتقال دائم.