هل سيتولى كريستيانو رونالدو تدريب مانشستر يونايتد؟

توقع تيم شيروود مدرب ولاعب توتنهام هوتسبير السابق أن يتولى كريستيانو رونالدو تدريب مانشستر يونايتد بعد 18 شهراً من الآن وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وظهر البرتغالي خلال مباراة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع أمام ويست هام يونايتد أمام دكة البدلاء وإلى جانب المدير الفني أولي غونار سولشاير، وكان يقدم التعليمات للاعبين على أرض الملعب عقب تبديله.

وانتقدت وسائل الإعلام البريطانية وبعض اللاعبين السابقين هذا التصرف من الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، في إشارة منهم إلى أنه ينجم عن قلة احترام لسولشاير.

لكن النرويجي سارع للدفاع عن زميله السابق مؤكداً أن ما حصل كان لفترة وجيزة ولم يتعدى على صلاحياته كمدرب.

وغادر مانشستر يونايتد ليلة الأربعاء بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة أمام ويست هام 0-1.

لكن شيروود يرى أن منصب سولشاير بأمان حالياً لكنه توقع رؤية CR7 على دكة أولد ترافورد في المستقبل.

ماذا قال شيروود عن إمكانية تولي رونالدو تدريب يونايتد؟

وقال نجم توتنهام السابق: "أعتقد أنه من الجيد تواجد رونالدو على خط التماس، سيتعين على سولشاير تقبل ذلك، حين تجلب لاعباً مثله عليك أن تعرف ما سيقدمه، رونالدو الحالي مختلف تماماً عن ذلك الشخص الذي شاهدناه في أولد ترافورد في السابق.

"يدرك كريستيانو مدى احتياج الفريق له، وإذا كان يشعر بأنه بحاجة للتواجد إلى جانب المدرب وإعطاء التعليمات، فعليهم السماح له بفعل ذلك.

"يمكنهم جلب مدرب مساعد متمرس إلى جانبه، لأنه سيتعلم الكثير منه، أراه كمدرب لمانشستر يونايتد في المستقبل.

"يقوم رونالدو حالياً بدور المدرب، يمكن أن نراه أثناء الإحماء يهمس في أذن اللاعبين، لا أعتقد أنه بحاجة إلى شارة حتى يكون قائداً، إنه مثال يحتذى به على جميع الأحوال".