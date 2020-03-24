هل سيخوض برشلونة مبارياته من دون جماهير؟

رغم غموض مصير المسابقات المحلية والقارية، إلا أن برشلونة لا يرغب في اللعب من دون جمهور، في حال استكملت المنافسات مجدداً.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكاتالوني لا يريد خوض المباريات من دون جماهير سواء أكان ذلك في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه لم يتم تحديد موعد لعودة المنافسات.

ووضع بطل إسبانيا هذا القرار على طاولة مسؤولي الدوري الإسباني والمسابقة الأوروبية، لا سيما وأن الجماهير لها الحق في متابعة كرة القدم.

ويبدو رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس مصراً على استئناف البطولة من أجل الحصول على عوائد الحقوق المتعلقة بالبث التلفزيوني وغيرها، حتى أن الأندية المحلية تدرك أهمية ذلك، خصوصاً أن أموال النقل تسيطر على الجزء الأكبر من ميزانياتها.