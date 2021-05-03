هل سيشارك مبابي أمام مانشستر سيتي؟

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء على ملعب الاتحاد.

ويسعى الفريق الفرنسي لتعويض خسارته ذهاباً على ملعبه بهدفين لهدف.

وتحيط الشكوك حول إمكانية مشاركة المهاجم كيليان مبابي في المباراة نتيجة تعرضه لإصابة بعضلة الساق، غاب بسببها عن اللقاء الماضي لفريقه أمام لانس في الدوري الفرنسي.

وأعلن ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن القائمة التي ستواجه متصدر الدوري الإنجليزي، وقد تضمنت اسم مبابي.

ويدخل الفريق الفرنسي اللقاء بقائمة مكتملة تقريباً، ولا يغيب عنه سوى إدريسا غاي للإيقاف بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة الذهاب، والظهير خوان بيرنات الغائب عن الفريق منذ سبتمبر الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتصدر قائمة المستدعين للمباراة النجم نيمار ولاعب الوسط ماركو فيراتي والجناح آنخيل دي ماريا.

وخاض مبابي صاحب الـ 22 عاماً 10 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

ولم يغب الفرنسي الصاعد سوى عن مباراة واحدة في البطولة هذا الموسم، وذلك بسبب الإصابة أمام لايبتزيغ ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعول باريس سان جيرمان على سجل مبابي المميز خارج ملعبه في المباريات الإقصائية هذا الموسم، إذ سجل ثلاثية (هاتريك) في شباك برشلونة على ملعب كامب ناو، وهدفين ضد بايرن ميونيخ على ملعب آليانز أرينا في ألمانيا.

وخسر باريس سان جيرمان مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على ملعب بارك دو برانس في فرنسا بنتيجة 1-2، لذلك لن يكفيه الفوز 1-0 للتأهل للمباراة النهائية.

وبات الفريق مطالباً بالفوز 2-0 أو تحقيق النصر بفارق هدف واحد مع إحراز 3 أهداف على الأقل ليضمن تواجده في النهائي للموسم الثاني على التوالي.