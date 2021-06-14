هل سيعود إريكسن إلى الملاعب؟

علق فينتشينزو إيراسيتانو المتخصص في حالات وجراحات الطوارىء على حالة الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط إنتر ميلان.

ونقل الدولي الدنماركي إلى المستشفى بعدما سقط مغشياً عليه خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الفنلندي في بطولة يورو 2020 أثناء الركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب، ثم خضع لإنعاش قلبي داخل الملعب.

وقال إيراسيتانو في تصريحات: “سبب أزمة إريكسن؟ يصعب القول الآن لأن اللاعب قام بجميع الفحوصات اللازمة في إيطاليا.

“كما أن الاختبارات الطبية التي تجرى هنا ليست شائعة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه في لحظة معينة من الحياة يمكن أن تتعرض لمشكلة دون سابق إنذار. التحقيقات الآن ستثبت شيئاً ما.

“إمكانية عودة إريكسن لممارسة كرة القدم؟ أعتقد أنه لم يتم الكشف عن أي شيء حتى الآن، نعم يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى، إلا أنه من السابق لآوانه قول ذلك الآن”.

واختتم طبيب الطوارىء: “أفكر في مقارنة حالة إريكسن بالحارس إيكر كاسياس، الذي عاد إلى التدريبات مرة أخرى بعد أكثر من مشكلة مفاجئة”.

وقرر منتخب الدنمارك تأجيل حصته التدريبية كما جرى إلغاء كافة الأنشطة الإعلامية، وفقاً لما ذكره الاتحاد الدنماركي لكرة القدم. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فوز كريستيان إريكسن بجائزة رجل المباراة، رغم عدم استكماله الشوط الأول.

ويعيش النجم الدنماركي حالياً أوقاتاً مميزة في إنتر ميلان، رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق المدرب السابق أنتونيو كونتي مطلع الموسم.

وانضم صانع الألعاب إلى إنتر ميلان في شتاء 2020 قادماً من توتنهام، وخاض 12 مباراة هذا الموسم، منها 5 فقط كأساسي، ولم يكمل أي منها لنهاية التسعين دقيقة رغم أنه ساهم بشكل واضح في فوز النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي.

إريكسن قد يعود إلى الدوري الإنجليزي

وكشفت عدة تقارير إعلامية مؤخراً، أن إريكسن قد يعود إلى الدوري الإنجليزي هذا العام من بوابة آرسنال أو مانشستر يونايتد.

أندية العالم ولاعبوها، ومن لهم علاقة بكرة القدم أو ليست لهم علاقة بها تعاطفوا مع كريستيان إريكسن، وأصبح اسمه متصدرا لمواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجميع متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب.

ونشرت الأندية العالمية والعربية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات التعاطف مع اللاعب، فقال نادي برشلونة الإسباني “ابق أقوى إريكسن”، وقال نادي ريال مدريد “جميعاً نساندك ونقدم الدعم لك”، فيما غرد نادي مانشستر سيتي “مشاعرنا الصادقة وصلواتنا مع كريستيان إريكسن وعائلته”.

وغرد نادي مانشستر يونايتد “بعد الأخبار الأخيرة عن كريستيان إريكسن نتمنى له السلامة كما نتمنى عودته سريعاً، وعلى الجانب الآخر نود أن نعبر عن خالص تقديرنا لكل من كان له دور حاسم خلال هذه الأوقات العصيبة في كوبنهاغن”.