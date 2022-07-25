هل سيعود رونالدو إلى سبورتينغ لشبونة؟

رد روبن آموريم مدرب سبورتينغ لشبونة على التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلى فريقه السابق هذا الصيف.

وبزغ نجم اللاعب المخضرم حينما كان يلعب في صفوف سبورتينغ لشبونة، قبل أن يقتنصه يونايتد في عام 2003 لتبدأ رحلته التاريخية مع الشياطين الحمر وريال مدريد ويوفنتوس.

وعاد البرتغالي إلى ملعب أولد ترافورد صيف العام المنصرم بعد 3 مواسم قضاها في صفوف يوفي.

لكن الرجوع إلى يونايتد لم يكن ناجحاً كما كان يأمل المهاجم العملاق بالرغم من أهدافه الكثيرة، إذ أنهى الفريق الموسم في المركز السادس ليفشل في حجز مقعدٍ مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي ظل هذا الفشل، طلب رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل إذا ما وصلها عرض مناسب.

ماذا قال آموريم عن رونالدو ؟

ورد المدير الفني على الشائعات التي ربطت "صاروخ ماديرا" بعودة محتملة إلى لشبونة، حيث قال: "سمعت عن هذه الشائعات، لكني لم أقرأ ولم أشاهد أي شيء.

"بالنسبة لي واقع الحال مختلف، ما يهمني هو الاحتفاظ باللاعبين المتواجدين تحت إمرتي."