هل سينتقل سفيان أمرابط إلى بايرن ميونخ؟

كثرت التقارير التي تحدثت عن إمكانية انتقال النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب ارتكاز فيورنتينا إلى أحد عمالقة القارة الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في ترك بصمته الموسم الماضي رفقة الفيولا حيث ساعده على بلوغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، كما تألق في صفوف المنتخب الوطني الذي احتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وارتبط اسم أمرابط بانتقال محتمل إلى برشلونة منذ شهر يناير المنصرم، إلا أن إدارة فيورنتينا تمسكت به ورفضت بيعه في ذلك الحين.

كما أكدت تقارير أخرى أن اللاعب أخبر إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بايرن ميونخ يستهدف أمرابط

أما بايرن ميونخ، فيبدو أنه بصدد إجراء سلسلة من التغييرات في صفوفه بعد موسم مخيب على الصعيد القاري ومشاكل داخلية تسببت في إقالة المدير الفني يوليان ناغلسمان والإداريين أوليفر كان وحسن صالحميديتش مؤخراً.

واقترح مايكل ريشكه اسم لاعب خط الوسط المغربي على النادي البافاري ضمن مساعيه لتولي منصب المدير الرياضي وفقاً لتقرير نشره موقع "بافاريان فوتبول وركس".

وما يزال قرار أمرابط النهائي حول وجهته المقبلة غير واضح، إلا أن البقاء في فيورنتينا لموسم آخر بات أمراً غير وارد، علماً بأن عقده الحالي سينتهي صيف العام القادم.