هل سينتقل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد؟

وجهت إدارة مانشستر يونايتد أنظارها صوب النجم الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد لتدعيم الفريق الذي بدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بأسوأ الطرق.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الشياطين الحمر مهتمون بجلب صاحب الثلاثين عاماً إلى مسرح الأحلام قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع أن النادي الإنجليزي لم يتحرك بعد لاستقطاب اللاعب بصورة رسمية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن القائمين على ريال لن يمانعوا رحيله بحال وصول عرضٍ مناسب.

وتعاقد ريال مدريد مع الفرنسي الصاعد أوريليان تشواميني خليفة كاسيميرو مطلع الصيف الجاري مقابل 80 مليون جنيه استرليني قادماً من موناكو، ليصبح التخلي عن البرازيلي خياراً محتملاً.

ويلعب كاسيميرو إلى جانب فريد في منتخب البرازيل مما سيسهل من تأقلمه في مانشستر يونايتد.

إنجازات مميزة لـ كاسيميرو مع ريال مدريد

يذكر أن نجم خط الوسط انتقل إلى ريال مدريد عام 2013 قادماً من ساو باولو وخاض معه أكثر من 300 مباراة حتى الآن، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني في 3 مناسبات.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع النادي الملكي حتى صيف عام 2025 وتبلغ قيمته الحالية 40 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.