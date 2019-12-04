هل سينتقل لاوتارو إلى برشلونة؟

لا أحد في إنتر ميلان يتحسر على رحيل ماورو إيكاردي، القائد السابق وهداف الفريق في خمسة مواسم متتالية إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، بعد أن أبهر لاوتارو مارتينيز الجميع بمستواه وأهدافه هذا الموسم.

لكن النادي الإيطالي أحبط جمهوره بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني المطلوب بقوة من برشلونة.

وسجل لاوتارو، 13 هدفاً مع إنتر هذا الموسم، في جميع المسابقات حتى الآن، وشكل ثنائياً مميزاً مع روميلو لوكاكو، وسجلا معاً ثلثي أهداف النيراتزوري تقريباً هذا الموسم.

ووسط شائعات انتقال لاوتارو إلى برشلونة لمعاونة مواطنه ليونيل ميسي، ولتعويض لويس سواريز قريباً، قال بيبي ماروتا المدير العام لإنتر ميلان أنه لا يمكن ضمان استمرار لاوتارو في الفريق.

وقال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نتمنى بقاء لاوتارو بالطبع، لكن لا يمكن التنبؤ بأي شيء في سوق الانتقالات"، مضيفاً: "لاوتارو سعيد في إنتر، وشكّل صداقة قوية مع لوكاكو، لا نريد التنازل عن أفضل لاعبينا، لكن اللاعب هو من يختار مستقبله دائماً".

وعبر العديد من نجوم برشلونة ومسؤوليه عن إعجابهم الكبير بالنجم الأرجنتيني خلال الفترة الأخيرة، ومن بينهم ميسي قائد الفريق، ومسؤول التعاقدات إيريك أبيدال.