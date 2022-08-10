هل سينتقل نجم لاتسيو إلى ريال مدريد ؟

عرض وسطاء خدمات النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب خط وسط لاتسيو على ريال مدريد في الساعات الماضية وفقاً لتقرير نشره "ديفينسا سنترال" الإسباني.

ويسعى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً للرحيل عن فريق العاصمة الإيطالية هذا الصيف بعد 7 مواسم قضاها في صفوفه قادماً من غينك البلجيكي.

وأصبح الصربي خلال الأعوام الماضية أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي وتميز بقوته البدنية وقدرته على التسجيل.

وخاض ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو 294 مباراة في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 58 هدفاً، كما صنع 51 هدف آخر.

ومع تبقي موسمين على عقده الحالي مع البيانكوتشيليستي، تتمحور رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة على أعلى المستويات.

ريال مدريد ومانشستر يونايتد يريدان ميلينكوفيتش سافيتش

وأشار ديفينسا سنترال إلى أن لاتسيو سيكون مستعداً للتخلي عن ميلينكوفيتش سافيتش هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو فقط، وهو سعر من شأنه أن يغري ريال مدريد .

وارتبط اسم الصربي بمانشستر يونايتد أيضاً في الأسابيع الماضية، إلا أن تكلفته المرتفعة دفعت النادي الإنجليزي للتفكير بخيارات أخرى.

لكن انسحاب الشياطين الحمر من سباق ضم الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة في الساعات الماضية قد يجعل الأنظار تتجه صوب اللاعب الصربي من جديد.