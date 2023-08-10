هل سينتقل نيمار إلى الهلال السعودي؟

لم يستبعد النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الانتقال إلى الهلال السعودي وفقاً لشبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

ويدرس اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً حزم حقائبه والتوجه صوب السعودية، رغم تفضيله الاستمرار في أوروبا.

وكان البرازيلي قد أعلم إدارة النادي الباريسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بعدما أدرك أنه بات خارج حسابات المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، علماً بأن عقده ساري المفعول حتى صيف عام 2027.

يتزامن هذا مع اقتراب نجم خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من ارتداء قميص "الزعيم" الذي قدم عرضاً بقيمة 45 مليون يورو لسان جيرمان.

ويمتد الاتفاق الذي يربط فيراتي ببطل فرنسا لثلاثة أعوام أخرى، لكنه بات يدرك هو الآخر أنه لن يكون له دور في الفريق تحت إمرة إنريكي.