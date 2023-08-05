هل سينقذ السعوديون برشلونة من محنته المالية؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم السبت عن رغبة مؤسسات سعودية في مساعدة نادي برشلونة.

ويعاني البارسا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد يجد لها حلاً بالتعاون مع جهات سعودية.

وقالت الجريدة الصادرة من إقليم كتالونيا أن بعض المؤسسات السعودية ترغب في الاستثمار بالنادي الإسباني.

وينتظر السعوديون في الوقت الراهن رداً من برشلونة الذي اقتنص لقب الدوري المحلي الموسم المنصرم رغم الصعوبات المالية التي يواجهها.

وكان جوان لابورتا رئيس البارسا قد زار السعودية قبل شهرين والتقى حينها بياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وشخصيات أخرى.

يذكر أن السعوديين أنفقوا مئات الملايين خلال الأشهر الأخيرة للنهوض بكرة القدم المحلية وبطولة الدوري السعودي بعد النجاح في استقطاب العديد من النجوم البارزين عالمياً.