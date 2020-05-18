هل قدم ريال مدريد عرضاً لضم صلاح؟

نفى وكيل أعمال نجم ليفربول محمد صلاح، رامي عباس، أن يكون موكله قد ناقش أي خطط حول مستقبله مع مدرب سابق.

وكتب عباس حبر حسابه على موقع "تويتر": "لم يناقض محمد أي خطط تخص مستقبله مع أي مدرب سابق".

وكان مساعد مدرب منتخب مصر السابق هاني رمزي أشار إلى أن صلاح "تلقى عرضاً من ريال مدريد، من أجل التعاقد معه منذ عامين".

وأضاف في تصريح لقناة "أون سبورت" المصرية أنه: "خلال مباراة ودية للمنتخب في سويسرا، أثناء تولي هيكتور كوبر مهمة تدريب الفريق في 2018، تواصل معي صلاح، وأبلغني بالعرض، وتحدثت معه لتقديم النصيحة".

يذكر أن صلاح ساهم في قيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويبدو الريدز في طريقه للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاماً.