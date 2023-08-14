هل وافق مبابي على البقاء مع باريس بعد علمه برحيل نيمار؟

لفت النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الأنظار إلى مسألة مثيرة للجدل تخص علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي.

واقترب البرازيلي من التوقيع على كشوفات الهلال السعودي في صفقة ضخمة لمدة موسمين.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أعجب بمنشور على منصة "إنستغرام" جاء فيه أن زميله الفرنسي أعلم إدارة النادي الباريسي الموسم الماضي، بأنه لا يرغب باللعب إلى جانب نيمار في الفريق.

ويتزامن هذا التطور مع انخراط مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان بعدما كان النادي قد منعه من ذلك، واتفاق نيمار على الانتقال إلى الهلال.

ونوهت موندو ديبورتيفو إلى أن العلاقة بين النجمين لم تكن مستقرة وتحديداً منذ انضمامهما للنادي الفرنسي في صيف عام 2017.

يذكر أن عقد مبابي سيصل لنهايته بحلول صيف العام المقبل وسط تقارير تؤكد عزمه على الرحيل صوب ريال مدريد الموسم القادم.