هل يسترجع برشلونة نيمار من باريس سان جيرمان؟

قال تقرير إعلامي إسباني أن برشلونة يتطلع الى تعزيز خطه الهجومي من خلال استعادة خدمات نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا يستعد لإجراء محادثات بشأن عودة نيمار إلى كامب ناو، وسط تكهنات باقتراب رحيل الدولي البرازيلي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وأضافت أن النادي الكتالوني يخطط لإجراء إصلاح شامل بعد فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن البارسا قد يغري سان جيرمان بثلاثة لاعبين مقابل التعاقد مع نيمار.

وأوضحت أن فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي، هم النجوم الثلاثة، الذين سيستخدمهم برشلونة من أجل استعادة الجناح البرازيلي.

وتشير تقارير أخرى إلى اقتراب كوتينيو من الرحيل عن برشلونة بعد موسم صعب، تلقى فيه العديد من الانتقادات، وصافرات الاستهجان من قبل الجماهير، أما راكيتيتش فمن المتوقع رحيله في الصيف بعد وصول الشاب فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، فيما سيكون أمام ديمبيلي فرصة العودة للعب تحت قيادة مدربه السابق توماس توخيل، في وطنه فرنسا.

يذكر أن نيمار دا سيلفا رد سريعا على تهمة الاغتصاب التي طالته قبل أيام، لينهي الجدل في فيديو واحد نشره عبر حسابه على موقع إنستغرام. وأكد البرازيلي أنه وقع ضحية "فخ" نصبته عارضة أزياء برازيلية، قبل أن ينشر محادثاته معها على تطبيق واتساب بالكامل، ليكشف براءته من اتهامات الاغتصاب.

واتهمت عارضة أزياء النجم البرازيلي لاعب فريق باريس سان جرمان باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية.