هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد الموسم القادم؟ 

البوابة – أكدت تقارير متداولة في العاصمة الإسبانية أن النجم والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يعود للمرة الثالثة لتدريب نادي ريال مدريد الموسم القادم.

ومنذ أن غادر زيدان منصبه كمدرب للملكي قبل موسمين من الآن، لم يستلم مهمة تدريب أي نادي على أمل أن يتم تعيينه مدربًا للمنتخب الفرنسي، لكن بقاء ديديه ديشامب سيجعله متاحًا للعمل هذا الصيف.

حقيقة عودة زيدان لتدريب ريال مدريد الموسم القادم

بحسب موقع "Football Espana"، فإن أبرز الأندية المرشح زيدان لتدريبها الموسم القادم هي باريس سان جيرمان، يوفنتوس، ومارسيليا، حيث أليغري لا يبدو خيارًا مفضلًا للاستمرار في اليوفي، كما أن غالتييه من الواضح جدًا أنه في طريقه لمغادرة حديقة الأمراء.

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أيضًا تضيف التقارير على صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هناك تلميحات حول بقاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا لريال مدريد حتى 2024، في الوقت الذي يبتعد فيه زيدان كل البعد عن العودة إلى السانتياغو برنابيو.