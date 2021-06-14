هل ينتقل راموس للعمل مع مورينيو في روما؟

لم يستقر المخضرم سيرخيو راموس على وجهته الموسم القادم؛ حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو الجاري، ولم يتوصل مع النادي لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن مفاجأة بشأن مستقبل المدافع، حيث أشارت إلى أن جوزيه مورينيو مدرب روما الجديد اتصل براموس وطلب منه الانضمام للذئاب في صفقة انتقال حر.

راموس يتطلع لتجديد عقده مع ريال لموسمين

وزعمت تقارير سابقة أن اللاعب يرغب في التجديد مع ريال مدريد لمدة موسمين، بينما يعرض النادي الملكي عليه موسماً واحداً في العقد الجديد.

ويعد هذا الاتصال غريباً إن صدقت تقارير الصحيفة الإسبانية، حيث سبق لراموس العمل مع مورينيو في ريال مدريد من 2010 وحتى 2013، وحدثت بينهما العديد من الخلافات خلال تلك الفترة.