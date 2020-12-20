هندرسون: ليفربول مستعد لجدول عيد الميلاد المزدحم

يعتقد جوردان هندرسون قائد ليفربول أن فريقه بات مستعداً للجدول المزدحم بالمباريات في فترة عيد الميلاد، وسيحاول الحفاظ على الزخم بعد الانتصار 7-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هندرسون ضمن مسجلي الأهداف، حيث هز الريدز الشباك سبع مرات من ثماني تسديدات على المرمى، ليحقق انتصاره الأكبر خارج أرضه في الدوري بهذا الفارق الضخم.

وتقدم ليفربول إلى القمة الأربعاء الماضي عندما سجل روبرتو فيرمينو برأسية قرب النهاية هدف الفوز 2-1 على مطارده توتنهام هوتسبير، وقبل أن يستعرض قوته السبت ويعزز تصدره.

وقال هندرسون لشبكة بي تي سبورت: «لا ننظر فقط إلى النتيجة، أعتقد أننا كنا جيدين جداً الأسبوع الماضي، واليوم تكرر ذلك، لذلك نحتاج إلى الحفاظ على الزخم ومواصلة العمل بجدية».