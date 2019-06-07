هولندا تصعق إنجلترا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

بلغ منتخب هولندا نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أفونسو هنريكيس في مدينة غيماريش البرتغالية بعد التمديد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ بكر المنتخب الإنجليزي بالتسجيل من ركلة جزاء 32 نفذها ماركوس راشفورد إثر خطأ كبير ارتكبه ماتياس دي ليخت، إلا أن مدافع أياكس عادل النتيجة برأسية في الدقيقة 73.

وتقدم المنتخب الهولندي بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي الأول عن طريق كايل ووكر بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 114 أحرز كوينسي بروميس الهدف الثالث.

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره البرتغالي في النهائي الأحد المقبل.