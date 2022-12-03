هولندا تطيح بالولايات المتحدة وتبلغ ربع نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب هولندا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه اليوم السبت على خصمه منتخب الولايات المتحدة الأميركية بثلاثة أهداف لهدف على أرضية ستاد خليفة الدولي في أول مواجهات دور الـ 16.

تقدم الهولنديون بهدفين نظيفين مع نهاية الشوط الأول حملا توقيعي ممفيس ديباي ودالي بليند في الدقيقتين 10 و 45+1.

ديباي يحتفل بهدف هولندا الأول (المصدر: أ ف ب)



نجح الأميركيون في تقليص النتيجة خلال الحصة الثانية بهدفٍ سجله حاجي رايت في الدقيقة 76.

لكن الجناح دينزل دومفريز أكد تفوق "الطواحين" بتسجيل الهدف الثالث بعد ذلك بـ 5 دقائق فقط.

هولندا تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وأستراليا

وسيلاقي المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة دور الـ 16 القادمة بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا.