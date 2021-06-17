هولندا تهزم النمسا وتبلغ دور الـ 16 من يورو 2020

تأهل منتخب هولندا لدور الـ 16 من بطولة يورو 2020 بعد فوزه على ضيفه النمساوي بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة على ملعب يوهان كرويف آرينا في أمستردام.

افتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وأضاف دينزل دامفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67، وهو هدفه الشخصي الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

بهذه النتيجة، عزز منتخب هولندا الذي توج باللقب عام 1988، صدارته للمجموعة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي أوكرانيا والنمسا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يقبع منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الأخير بلا نقاط.

وحجز منتخب الطواحين هولندا تذكرة العبور للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائه الأخير في المجموعة أمام مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل، فيما يسعى منتخبا النمسا وأوكرانيا للحاق به في الدور المقبل عندما يلتقيان في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.