هيرفي رينارد ينضم لـ بي إن سبورتس لتحليل مباريات كأس العالم

كشف الصحفي الفرنسي فلوران هوزوت عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الجمعة أن مواطنه هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية انضم إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية بشقها الفرنسي.

وسيعمل صاحب الـ 54 عاماً كمحلل لمباريات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وسيتواجد المدير الفني مع بي إن سبورتس بدءاً من مواجهة منتخبي المغرب وإسبانيا في دور الـ 16 من المونديال القطري.

رينارد يقود السعودية لفوز تاريخي على الأرجنتين

تأتي هذه الأنباء بعد أيام من خروج "الأخضر" من دور مجموعات كأس العالم بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الثالثة وتحقيق انتصار تاريخي على حساب منتخب الأرجنتين (2-1) الذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.