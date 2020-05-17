هيغواين آخر العائدين إلى يوفنتوس

أصبح غونزالو هيغواين آخر لاعب يعود إلى يوفنتوس، وذلك بعد رجوعه إلى إيطاليا في الوقت الذي يستعد فيه دوري كرة القدم للاستئناف في 13 يونيو بشرط موافقة الحكومة.

ووصل هيغواين الى تورينو على متن طائرة خاصة بعد توقف في لاس بالماس الإسبانية، ثم استقل سيارة كانت بانتظاره، وووفقاً لتقارير سيخضع لاعب ريال مدريد السابق لأسبوعين من الحجر الصحي.

وكان الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً، قد غادر إيطاليا في 19 مارس الماضي، بعد أيام قليلة من تعليق البطولة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليكون مع والدته المريضة في مسقط رأسه، وبعد خضوعه لاختبار أظهر نتيجة سلبية من فيروس «كوفيد-19»، إثر إصابة ثلاثة لاعبين من زملائه به.

وكان نجم «السيدة العجوز» كريستيانو رونالدو عاد إلى تورينو من البرتغال في الرابع من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي استؤنف فيه التدريب الفردي في إيطاليا، لكنه في الحجر الصحي منذ ذلك الحين، كما عاد لاعب خط الوسط أدريان رابيو.

وستعود فرق الدرجة الأولى، للتمارين الجماعية غداً الاثنين، تحضيراً للموعد المبدئي لاستئناف البطولة في 13 يونيو المقبل بشرط موافقة الحكومة، وعند تعليق البطولة، في التاسع من مارس الماضي بعد المرحلة السادسة والعشرين، كان يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.