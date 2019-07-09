هيغواين يرفض الرحيل عن يوفنتوس

رفض غونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس عرض روما لضمه هذا الصيف.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن الدولي الأرجنتيني يرفض تماماً فكرة الرحيل عن يوفي ويراهن على حظوظه مع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

وقد عين الأرجنتيني مدرباً خاصاً ليعمل معه هذا الصيف بحيث يكون جاهزاً لنيل رضا ساري عند بدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد 2019-2020.

هذا الوضع لا يعجب إدارة النادي التي تسعى لبيع صاحب الـ 31 عاماً قبل التحرك نحو ماورو إيكاردي من إنتر، علماً بأن النادي يستهدف كذلك روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد المطلوب كذلك من قبل النيراتزوري.

وأبرم بطل إيطاليا 4 صفقات حتى الآن، إذ استعاد حارس مرماه جيانلويجي بوفون، وضم الثنائي أدريان رابيو وآرون رامزي في صفقتين مجانتين بعد انتهاء عقديهما مع باريس سان جيرمان وآرسنال على الترتيب، كما ضم لوكا بيليغريني من روما مقابل تخليه عن ليوناردو سبيناتزولا، وبات قريباً من ضم المدافع كريستيان روميرو من جنوى.

يذكر أن هيغواين غادر يوفنتوس على سبيل الإعارة الموسم الماضي، وقد خاض نصف الموسم الأول بقميص ميلان والنصف الثاني مع تشيلسي وبطلب من المدرب ساري.