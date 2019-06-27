والد خاميس: نابولي الوجهة الأمثل لابني

أكد والد النجم خاميس رودريجيز أن نابولي يعد النادي الأفضل بالنسبة لنجله خلال الفترة القادمة من مسيرته الاحترافية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها والد الدولي الكولومبي وأكد خلالها أنه يرى نابولي وكارلو أنشيلوتي وجهة مثالية لخاميس الموسم القادم.

وقال: "لعب في بورتو وإسبانيا وبايرن ميونيخ، لكن كل مرة في تلك التنقلات كانت الأمور مختلفة عن سابقتها، لكننا واجهنا جميع المشاكل بنفس الطريقة.

"كان أفضل مواسمه على الإطلاق تحت قيادة أنشيلوتي في إسبانيا، لذلك لدينا تفاؤل كبير بالمستقبل مع ذلك الرجل.

"هناك الكثير من الاحترام بين خاميس وأنشيلوتي، لدينا امتنان كبير لما قام به من أجله، وهو يعرف كيف يجعل خاميس يخرج أفضل ما لديه".

واختتم تصريحاته: "كان المدرب دائماً سعيداً بما يقدمه ابني من أداء تحت إشرافه، كما أن (الحارس دافيد) أوسبينا يتواجد في نابولي، لذلك أعتقد أن ذلك هو الخيار الأفضل بالنسبة له".

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن خاميس بات قريباً للغاية من مغادرة ريال مدريد صوب نابولي.