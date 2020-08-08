والد ميسي يثير التساؤلات مجدداً حول مستقبل ابنه مع برشلونة

أثار والد نجم برشلونة ليونيل ميسي عاصفة من التساؤلات الحائرة حول مستقبل نجله وذلك اعقاب انتقاله أخيراً إلى منزله الجديد في ميلانو بالقرب من نادي إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي ميسي، انتقل بالفعل إلى منزله الجديد في ميلانو الإيطالية.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذا الانتقال يتمثل في أن الوضع الضريبي هناك أفضل للأثرياء.

وأضافت أن هذا السبب نفسه قد يحفز "ليو" على الانتقال إلى الدوري الإيطالي، خاصة وأن المنزل يقع بالقرب من مقر إنتر ميلان، مما يثير المزيد من التساؤلات بشأن الصفقة، والمزيد من التكهنات بشأن إمكانية حدوثها.

وذكرت تقارير من قبل أن إنتر يخطط لضم ميسي مجاناً الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ومنحه راتباً سنوياً يتخطى 50 مليون يورو.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أكد في تصريحات سابقة أن للنادي الإسباني "واجب" تجديد عقد ميسي، في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "راك1" الكتالونية: "عادة لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي بأن لدينا واجباً لتجديد عقده (ميسي). هو أفضل لاعب في التاريخ ولا تزال أمامه العديد من السنوات في كرة القدم".

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أشارت إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكتالوني والنجم الارجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً، وان الأخير يفكر بالرحيل صيف العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

وأضاف بارتوميو: "أرى أن ميسي مرتاح. قال مرات عدة أنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة"، وهو النادي الذي لم يعرف أفضل لاعب في العالم ست مرات، غيره في مسيرته الاحترافية.

وأكد بارتوميو الذي سيرحل عن منصبه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021، أنه يرى ميسي "معتزلاً في برشلونة بإشراف رئيس جديد، لأنه سيجدد عقده لفترة إضافية".

وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث إلى ميسي، موضحاً: "أتحدث إلى اللاعبين بشكل دائم. ليس فقط مع ليو، لكن أيضاً مع المجموعة لا سيما مع القادة. بالإضافة إلى ذلك، ثمة العديد من الأمور التي يتعين علينا التحدث عنها في الآونة الأخيرة".