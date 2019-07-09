والد نيمار يرد على بيان باريس سان جيرمان

رد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره النادي الفرنسي أمس الاثنين، عقب غياب البرازيلي عن التمرينات.

وكان بطل الليغ 1 قد أصدر بياناً شجب خلاله غياب نيمار عن المران الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، دون الحصول على إذن، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال والد نيمار في تصريحاته لشبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية: "السبب معروف ومحدد منذ عام، الأمر يخص أكاديمية نيمار في البرازيل، ولم نتمكن من تغيير المواعيد، لأن العرض سيكون يوم 15 من الشهر الجاري.

"لا جدال في الأمر، وباريس سان جيرمان يعرف كافة التفاصيل ويشارك في بعض الأمور التي تخص الأكاديمية".

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، خلال الأسابيع الأخيرة، خاصةً بعد تدهور علاقته بناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي.