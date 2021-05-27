وجهة زين الدين زيدان المقبلة... 3 أندية محتملة

مع الإعلان رسمياً عن رحيل المدرب زين الدين زيدان عن ريال مدريد تتوفر احتمالات "محدودة" للمدير الفني الفرنسي هذا الصيف.

وتم الإعلان، اليوم الخميس، أن زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتنحصر احتمالات التدريب لـ زين الدين زيدان على 3 احتمالات فقط، في وقت اختارت فيها أغلب الأندية الكبيرة مدربيها للفترة المقبلة.

إيطاليا

الاحتمال الأول هو الأوضح، وهو التوقيع مع يوفنتوس الذي خاض معه أياماً جميلة كلاعب، وله علاقات قوية مع النادي.

يوفنتوس يعاني من أزمة حقيقية مع "فشل" مغامرة المدرب أندريا بيرلو، وضياع لقب الدوري، لذا يشكل التعاقد مع زيدان قد يعيد الفريق للقمة، وقد يبقي كريستيانو رونالدو في صفوف فريق "السيدة العجوز".

لكن احتمالية انتقاله ليوفي قد تصبح "حلماً متبخراً" في حال وقع ماسيميليانو آليغري مع فريقه القديم، وهي الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة.

زين الدين زيدان وإنقاذ نادي الطفولة

بداية زيدان في عالم كرة القدم كانت مع نادي بوردو، الذي خرج منه للعالمية والاحتراف الخارجي في التسعينات.

نادي زيدان القديم يعاني من أزمة مالية حادة تتمثل بإفلاس النادي، ومعاناته في الدوري الفرنسي.

تقارير أخيرة ربطت زيدان بعملية إنقاذ بوردو، وإعادته للمنافسة على الدوري الفرنسي، وهو أمر وارد كمغامرة سريعة للفرنسي قبل العودة لتدريب أندية النخبة.

عاصمة الضباب

الاحتمال الثالث هو توجه زيدان إلى لندن، وتدريب توتنهام هوتسبر، الذي يبحث عن مدرب جديد لتعويض رحيل جوزيه مورينيو.

النادي الإنجليزي يعتبر "حقل ألغام" بسبب مشاكله العديدة، وإعلان رحيل نجمه الأول هاري كاين، وافتقاده لروح البطل.

الاحتمالات الأخرى

لا يتوقع أن يدرب زيدان أي من الأندية الأخرى العملاقة في أوروبا، فجميعها تمسكت بمدربيها أو تعاقدت مع مدربين جدد، إلا في حال قرر زيدان الانتظار إلى صيف 2022 للعمل.

يذكر أن الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.