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وداع مارسيلو يدفع أنشيلوتي وراؤول للبكاء

منشور 13 حزيران / يونيو 2022 - 01:23
مارسيلو يودع ريال مدريد (المصدر: قناة ريال مدريد الرسمية على يوتيوب)
مارسيلو يودع ريال مدريد (المصدر: قناة ريال مدريد الرسمية على يوتيوب)

ودع النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو ناديه ريال مدريد اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي بعد 15 عاماً ناجحة وتاريخية قضاها في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسينتهي عقد الظهير الأيسر مع النادي الملكي هذا الصيف، وأكد اللاعب رغم وداعه أنه لا يعتبر نفسه "سيغادر" ريال.

وشكر البرازيلي إدارة الميرينغي برئاسة فلورنتينو بيريز والدموع تنهمر من عينيه واصفاً ريال مدريد بـ "النادي الأفضل في العالم".

وبدا الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليز متأثراً بكلمات مارسيلو إلى جانب المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللذين ذرفا الدموع بدورهما أيضاً.

يذكر أن البرازيلي فاز بـ 25 لقباً مع ريال مدريد وخاض ما مجموعه 564 مباراة سجل خلالها 38 هدفاً.

أنشيلوتي وبيريز خلال حفل وداع مارسيلو (المصدر: قناة ريال مدريد الرسمية على يوتيوب)
أنشيلوتي وبيريز خلال وداع مارسيلو (المصدر: قناة ريال مدريد الرسمية على يوتيوب)
راؤول غونزاليز حفل وداع مارسيلو (المصدر: قناة ريال مدريد الرسمية على يوتيوب)
راؤول غونزاليز خلال وداع مارسيلو (المصدر: قناة ريال مدريد الرسمية على يوتيوب)

 

كلمات دالة:مارسيلوريال مدريدكارلو أنشيلوتيفلورنتينو بيريزراؤول غونزاليز

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