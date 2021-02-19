وزيرة الرياضة الفرنسية تتمنى بقاء مبابي في باريس

ناشدت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، البقاء وعدم الانتقال إلى الخارج بعد أن أحرز ثلاثية في فوز فريقه 4-1 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزيرة في تصريحات إذاعية، الجمعة: "كيليان، لا ترحل خارج فرنسا، نريد أن نشاهدك بينما تستمر في اللعب بهذا الأسلوب هنا".

وكان مبابي البالغ من العمر 22 عاماً فاز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، وأحرز، الثلاثاء، ثلاثة أهداف ليقود فريقه لفوز كبير في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا على البارسا في عقر داره.

وبذلك أصبح مبابي أول لاعب زائر يحرز ثلاثية في شباك برشلونة على ملعب كامب ناو في البطولة الأوروبية منذ أن فعلها أندريه شيفتشينكو مهاجم دينامو كييف في نوفمبر 1997 أي قبل عام من مولد مبابي.

وعقب هذا الأداء المتميز تحدثت تكهنات كثيرة عن إمكانية رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان والانضمام إلى أحد فرق الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي الممتاز.