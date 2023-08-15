وست هام يلغي اتفاقه مع مانشستر يونايتد بشأن هاري ماغواير

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن انسحاب نادي وست هام يونايتد من صفقة التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماغواير الذي كان على اعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وتوضح التقارير أن نادي وست هام تراجع عن فكرة ضم ماغواير وانسحب من المفاوضات مع الشياطين الحمر، وذلك بعد أن شعر المسؤولين أن هناك مماطلة من جانب اللاعب بخصوص الانتقال.

مماطلة هاري ماغواير تدفع وست هام للانسحاب من الصفقة مع مانشستر يونايتد

وفقًا لصحيفة "The Guardian"، فإن ماغواير أضاع الكثير من الوقت خلال مفاوضاته مع مانشستر يونايتد للحصول على مكافأة قبل رحيله عن النادي، وهو ما ترك وست هام في حالة من الإحباط بسبب الانتظار الطويل.

ومع مرور الوقت في الميركاتو الصيفي، فإن وست هام أعلنها صراحة أنه سينسحب من المفاوضات مع اليونايتد بخصوص انتقال ماغواير، وسيبدأ بالبحث في مكان آخر عن طلبه.

يشار إلى أن صحيفة الغارديان أوضحت أن هاري ماغواير وافق على الشروط الخاصة به مع وست هام وكان انتقاله قريبًا، إلّا أن التأخير جاء من طرفه بعد أن رفض مغادرة الأولد ترافورد حتى يحصل على مكافأة من مانشستر يونايتد وقدرها 6-7 مليون جنيه إسترليني.