وفاة الأسطورة الألمانية غيرد مولر عن 75 عاماً

توفي اليوم الأحد أسطورة هجوم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ غيرد مولر عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي: "اليوم يقف عالم نادي بايرن ميونيخ صامتاً.

"ينعى النادي وجماهيره غيرد مولر الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن عمر 75 عاماً.

"صنع التاريخ مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، وسجل 566 هدفاً في 607 مباريات مع بايرن، وسجل رقماً غير مسبوق وصل إلى 365 هدفاً في البوندسليغا، كما نال لقب هداف البطولة 7 مرات.

"وشارك مع المنتخب الوطني في 68 مباراة زار خلالها الشباك 62 هدفاً."

وفاز المهاجم مع المانشافت بكأس العالم 1974 وبطولة أوروبا عام 1972، ويعتبر من أفضل المهاجمين عبر التاريخ.