وفاة شقيق زين الدين زيدان

وقف لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لريال مدريد، دقيقة صمت قبل التدريب في مدينة مونتريال الكندية، حداداً على وفاة شقيق، المدرب زين الدين زيدان، فريد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ونشر ريال عبر حسابه الرسمي: "جميع أعضاء الفريق الأول لريال مدريد وقفوا دقيقة صمت قبل التدريب في مونتريال بسبب وفاة فريد زيدان، شقيق مدربنا زين الدين زيدان".

وغادر الفرنسي معسكر الفريق في مونتريال عائداً إلى إسبانيا، بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لشقيقه.

ولم يكشف النادي الملكي عن موعد عودة المدرب إلى الفريق الذي بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيخوض مباراة ودية أمام بايرن ميونيخ في العشرين من الشهر الجاري، في هيوستن الأميركية.