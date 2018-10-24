وفد إسرائيلي رياضي في الدوحة يثير الجدل

الصورة التي تناقلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشطون أنها تظهر وفداً إسرائيلياً في مطار العاصمة القطرية الدوحة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة.

ويظهر في الصورة الوفد الإسرائيلي بعد وصوله مطار الدوحة، للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي ستقام من 25 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية أن الوفد يشارك في فعاليات بطولة العالم وسط تأمين مكثف لهم في فندق الإقامة وخلال تنقلاتهم داخل الدوحة.

وأشارت القناة إلى أنه سيسمح برفع علم (إسرائيل) حال وصول فريقها إلى منصات التتويج، كما سيُعزف النشيد الاسرائيلي قبيل المباريات.

وسارع ناشطون على موقع "تويتر" إلى الإعراب عن تنديدهم لاستقبال الدوحة الوفد الإسرائيلي، وذلك تحت وسوم عدة، أبرزها وسم "#يلا_تطبيع #يلا_جمباز".

والشهر الماضي، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها فريق إسرائيلي في بطولة بالدوحة؛ إذ سبق أن شارك فريق في بطولة العالم لكرة اليد المدرسية في فبراير الماضي.