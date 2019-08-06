وكيله: انتقال كوتينيو لمانشستر يونايتد غير وارد

استبعد كيا جوربشيان تماماً انتقال موكله فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى مانشستر يونايتد، واصفاً الأمر بالمستحيل نظرًا لماضي النجم البرازيلي مع ليفربول.

وما زال الغموض يحيط بمستقبل لاعب الوسط، إذ لا يبدو أنه جزء من خطط ناديه الإسباني، وفي نفس الوقت لا توجد مفاوضات حقيقية وجدية مع أي طرف لضمه.

وبرزت في الأيام الأخيرة فرضية ارتداء كوتينيو قميص الشياطين الحمر، لكن وكيله استبعد الأمر تماماً بقوله: "مانشستر يونايتد نادٍ عظيم، لدي لاعبون يلعبون هناك وأحترم الفريق كثيراً، لكن فيما يخص كوتينيو، سيكون من الصعب جداً انتقاله إليهم، إنها تقريباً صفقة مستحيلة.

"سيكون من الصعب جداً على كوتينيو أن يلعب لأيٍ من منافسي ليفربول، تربطه علاقة رائعة مع النادي وأيامه هناك كانت مذهلة. كلما تحدثنا عن هذا وصلنا لنفس النتيجة، من الصعب عليه اللعب لنادٍ آخر في البريميير ليغ".

يذكر أن التقارير زعمت أن برشلونة عرض إعارة صاحب الـ 27 عاماً على أحد الأندية الإنجليزية لموسم واحد مقابل 25-30 مليون يورو، وطرحت الصحف اسم مانشستر يونايتد وآرسنال كناديين محتملين لهذه الصفقة.

وأفاد مصادر موقع "جول" من داخل ليفربول أنه لا مجال لعودة كوتينيو لملعب آنفيلد من جديد بعدما أجبر النادي على بيعه في يناير 2018 لبطل الدوري الإسباني مقابل 150 مليون يورو.