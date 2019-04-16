وكيل أعمال صلاح يثير الجدل بتغريدة

أثارت تغريدة على موقع ”تويتر” نشرها وكيل أعمال النجم محمد صلاح، رامي عباس غضب الجماهير المصرية، عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي 2-0 الأحد في الدوري الإنجليزي.

وأرفق وكيل الأعمال تغريدته بصورة نجم ليفربول وكتب عليها الحروف الأربعة من جملة إنجليزية بمعنى “أغلقوا أفواهكم”، ولم يتضح لمن كان يوجه رسالته.

وأثارت التغريدة غضب الجماهير المصرية، التي انهالت عليه بالتعليقات الغاضبة، خاصة وأن وكيل أعمال هداف الريدز لا يرتبط بعلاقة طيبة مع جماهير الكرة المصرية والاتحاد المحلي لكرة القدم.

وكان صلاح قد أنهى فترة صيامه عن التسجيل هي الأسوأ له مع ليفربول، عندما فشل في التسجيل بعشر مباريات متتالية، لكنه نجح في تسجيل هدفين متاليين ضمن المرحلة الماضية أمام ساوثهامبتون وأول أمس الأحد أمام تشيلسي ليعود إلى صدارة هدافي البريميير ليغ بالتساوي مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 لكل منهما.

وجاء هدف صلاح من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء وصلت سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة واستقرت في المقص الأيمن لمرمى الحارس كيبا بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول الذي سجله زميله ساديو ماني بعد أن تابع برأسه كرة عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون.