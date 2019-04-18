وكيل أعمال صلاح ينفي شائعات "الرحيل عن ليفربول"

كشف وكيل أعمال النجم محمد صلاح حقيقة التقارير الصحفية الإسبانية، التي كشفت، الأربعاء، أن مهاجم ليفربول طلب الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الدولي المصري أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك عقب محادثات حادة جمعته بالمدرب يورغن كلوب، مشيرة إلى أن المسؤولين وعدوا صلاح بتسهيل عملية رحيله، في حال استمرت رغبته في المغادرة حتى مايو المقبل.

وكانت تقارير سابقة ربطت اسم النجم المصري بريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، وهو ما يعني أن النادي الملكي قد يستهدفه مجدداً، خاصة مع عودة المدرب زين الدين زيدان، وسعيه لاستقطاب وجوه جديدة للفريق.

ورداً على هذه التقارير، نقل موقع "توك سبورت" عن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، قوله أن شائعات الرحيل لا أساس لها من الصحة.

ولم يتأخر رد عباس، حيث سرعان لنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها ما معناه أن صحيفة "آس" تروج مرة أخرى الشائعات"، مضيفا "أنا أتابع ذلك".

وسبق لوكيل أعمال النجم المصري أن دخل في حرب مع الصحيفة الإسبانية حين نشرت تقريراً قالت فيه أن ممثل صلاح عرض خدمات موكله على برشلونة، مشيراً إلى أنه مستعد لبدء المفاوضات.

ونفى عباس كل هذه الشائعات، وقال: "لم يحدث ذلك أبداً، على صحيفة آس أن تبحث عن مصادر أفضل".

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً، كما أنه ساهم أمس في تأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفاً من بين الأهداف الأربعة في شباك بورتو.