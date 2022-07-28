وكيل سيلفا يعرض اللاعب على ريال مدريد وبرشلونة

يبقى النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا مستعداً للرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وحاول صاحب الـ 27 عاماً الرحيل عن صفوف بطل إنجلترا صيف العام الماضي قبل أن يقرر الاستمرار في ملعب الاتحاد لموسم آخر.

وأكدت الجريدة الفرنسية الشهيرة أن موقف لاعب خط الوسط المهاجم لم يتغير هذا الصيف، وهو أمر يعمل وكيل الأعمال جورجي مينديش عل تنفيذه في نافذة الانتقالات الجارية.

وكيل سيلفا يتواصل مع ريال وبرشلونة

وتواصل مينديش مع إدارة ناديي ريال مدريد بطل أوروبا وغريمه برشلونة، علماً بأن الأخير مقيد بقوانين اللعب المالي النظيف.

من جانبه، يأمل المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا أن يستمر نجم موناكو السابق في مانشستر سيتي نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه في تشكيلة الفريق.