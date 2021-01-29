ويست هام يضم بن رحمة في صفقة بيع نهائي

أعلن ويست هام يونايتد اليوم الجمعة، عن تعاقده بشكل نهائي مع النجم سعيد بن رحمة قادماً من برينتفورد.

وانضم الجزائري إلى الهامرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ودفع المستوى الذي ظهر به صاحب الـ 25 عاماً النادي الإنجليزي للحصول على خدماته بصفة نهائية بعد مفاوضات مكثفة مع برينتفورد خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقاً للعديد من التقارير، فإن قيمة انتقال بن رحمة إلى ويست هام تصل إلى 23.10 مليون يورو.

وينتهي بذلك الجدل حول مستقبل النجم الجزائري، الذي لفت أنظار العديد من الأندية الإنجليزية خلال الفترة الماضية بفضل مستوياته المميزة.

ونجح بن رحمة حتى الآن في صناعة هدفين في 13 مباراة.

ويساهم الجزائري حالياً في الانتفاضة التي يمر بها فريقه في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.