ويلز تتغلب على تركيا بهدفين دون رد في يورو 2020

حقق منتخب ويلز انتصاراً صعباً على نظيره التركي بهدفين نظيفين على ملعب باكو الأولمبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة يورو 2020.

تقدم نجم الوسط آرون رامزي لصالح ويلز في الدقيقة 43، بعدما أرسل غاريث بيل كرة متقنة من الخلف للأمام إلى زميله الذي تحرك بشكل مميز خلف الدفاع بالكامل واستلم الكرة على الصدر ثم سددها باتقان.

بيل يحصل على ركلة جزاء لمنتخب ويلز ويهدرها

وحصل بيل على ركلة جزاء في الدقيقة 60 بداعي وجود عرقلة عليه داخل منطقة الجزاء، وبينما شكك لاعبو تركيا بمكان الخطأ، أكد حكم الفيديو المساعد صحة قرار الحكم المساعد.

وأهدر بيل ركلة الجزاء في الدقيقة 61 بعدما أطاح بها أعلى من العارضة ولم يكن هناك أي دقة في التنفيذ.

لكن سجل كونور روبرتس سجل هدف منتخب ويلز الثاني قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء وتحديداً في الدقيقة 90+5، لينهي أحلام تركيا في العودة في النتيجة.

ورفع المنتخب الويلزي رصيده بالتالي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ظل المنتخب التركي بدون نقاط أسفل الترتيب.