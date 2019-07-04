ويليان يغيب عن البرازيل في نهائي كوبا أميركا

سيغيب نجم المنتخب البرازيلي ويليان عن المباراة النهائية لكوبا أميركا 2019، بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخب السامبا في النهائي مع المنتخب البيروفي، بعد فوز الأول على الأرجنتين (2-0) والثاني على تشيلي (3-0) في نصف النهائي.

وذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن الأشعة التي أجراها ويليان أثبتت معاناته من إصابة عضلية قوية في الساق اليمنى، تتطلب فترة علاج ستجبر اللاعب على الغياب عن نهائي كوبا أميركا.

وتعرض ويليان للإصابة خلال فوز البرازيل على الأرجنتين، بعد دقائق من دخوله بدلاً من إيفرتون.