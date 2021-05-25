يان أوبلاك... رقم تاريخي جديد

عادل يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، الرقمين القياسيين للإسبانيين أنتوني راماييتس، وفيكتور فالديز، حارسي برشلونة السابقين، وحصل على جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني للمرة الخامسة في مشواره، والـ 12 في تاريخ ناديه.

وتمنح الجائزة، التي تحمل اسم ريكاردو زامورا حارس برشلونة الدولي في العشرينيات، في نهاية كل موسم لأقل حارس مرمى تلقت شباكه أهدافاً في الليغا، وتقدمها صحيفة "ماركا" المحلية الصادرة من مدريد منذ 1958، شريطة أن يكون شارك في 28 مباراة على الأقل لمدة لاتقل عن 60 دقيقة لكل مباراة.

وحصل يان أوبلاك على الجائزة لأربعة مواسم متتالية بدأت من 2015-2016 وحتى 2018-2019، مثله مثل فالديز.

وخاض السلوفيني جميع مباريات فريقه في الدوري الـ 38، ودخل شباكه 25 هدفاً، وهو الحارس السابع في تاريخ النادي الذي ينال هذه الجائزة.

ويعد حراس برشلونة الأكثر حصولاً عل الجائزة والتي ذهبت لعشرة منهم في 20 موسماً، يليهم ريال مدريد بـ 11 حارساً في 17 موسماً، ثم أتلتيكو مدريد بسبعة حراس في 12 موسماً.

وتوزع الحراس الفائزون باللقب على سبع جنسيات وهي الإسبانية (47)، والأرجنتينية (4) وحارس لكل من الفرنسية والبلجيكية والسلوفينية والكاميرونية والتشيلية.

وانضم يان أوبلاك إلى أتلتيكو في يوليو 2014 قادماً من بنفكيا مقابل 16 مليون يورو، وكانت قيمته السوقية تبلغ آنذاك أربعة ملايين لترتفع الآن إلى 90 مليون يورو.

وخاص الدولي السلوفيني 303 مباراة في جميع المنافسات استقبلت شباكه فيها 212 هدفاً، فيما حافظ على نظافة مرماه في 159 مباراة.

يان أوبلاك وإمكانية الرحيل عن أتلتيكو مدريد

يذكر أن وسائل الإعلام ربطت يان أوبلاك مؤخراً بالرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي وسط اهتمام كبير بخدماته من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ويتطلع الناديان الإنجليزيان لتدعيم صفوفهما بحارس مرمى يتميز بثبات المستوى، ويعد السلوفيني أحد أفضل حراس العالم وأكثرهم استمرارية.

إلا أن فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني قد يدفع أوبلاك للاستمرار ومحاولة قيادة الفريق أوروبياً في دوري الأبطال الموسم القادم.