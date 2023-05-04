يتخطى نصف مليار..الهلال السعودي يقدم عرضًا خياليًا لضم ميسي

البوابة – نقل موقع "فوربس" من مصدر موثوق تحدث الساعات الماضية عبر أثير راديو "ماركا" أن ليونيل ميسي في طريقه لتجاهل عرض برشلونة والانضمام لنادي الهلال السعودي.

وجاءت هذه التصريحات على لسان ماركو كيردمير وكيل الفيفا الرسمي الذي يملك علاقات قوية مع إدارة باريس سان جيرمان الممثلة بناصر الخليفي، إلى جانب علاقاته القوية في السعودية.

الهلال السعودي يقدم عرضًا ملياريا لضم ميسي

كشفت التقارير خلال الساعات الماضية أن والد النجم الأرجنتيني خورخي ميسي أخبر سان جيرمان بالفعل منذ حوالي شهر من الآن أن ليو لن يجدد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل في الصيف.

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وتحدثت لاحقًا بعض التقارير أن ميسي سينتقل إلى الهلال السعودي بعد أن يلعب لموسم واحد في برشلونة، ولكن هذا ليس صحيح ومجرد شائعات بحسب كيردمير الذي قال عبر ماركا: "لن يعود إلى برشلونة".

وأضاف كيردمير: "صاحب السبع كرات ذهبية سيعود إلى الكامب نو فقط عندما يعتزل"، وتابع: "ميسي لديه عرض بقيمة 600 مليون دولار من الهلال السعودي".

وفي الحقيقة في حال قبل البرغوث الأرجنتيني بهذا العرض، فإن ذلك سيجعله الرياضي الأعلى أجرًا في التاريخ على قائمة فوربس في عام 2024.

وكان كيردمير قد كشف أيضًا ان ميسي سافر مؤخرًا إلى السعودية لمقابلة الملك هناك وحتى يجد مكانًا مناسبًا له ليعيش هناك وقال: "في حال وافقت عائلة ميسي سيلعب في السعودية".